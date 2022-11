O impasse com relação ao prédio do Município feito para abrigar a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis continua.

Nesta semana que está terminando, a pedido do deputado estadual Thiago Silva, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou uma audiência para tratar do assunto.

O reitor da Unemat, Rodrigo Zanin, compareceu e afirmou que a Prefeitura não oficializou a instituição sobre a doação ou concessão do prédio até o momento. Nenhum representante do Município compareceu.

Na ocasião, Rodrigo explicou que a reitoria aguarda um documento oficial da Prefeitura de Rondonópolis que oficializa a cessão de uso ou doação, para que assim, possam chegar as devidas definições e tornar o novo prédio um campus avançado.

“Essa discussão não chegou de forma efetiva à Universidade para que ela possa atuar dentro desse prédio. É necessário a manutenção da instituição, sendo preciso discutir entre as partes”, disse.

Ao A TRIBUNA, a secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Neiva de Col, alegou que a Prefeitura sempre manteve o diálogo aberto com a Unemat sobre a questão. Ela, no entanto, não confirmou se houve a oficialização junto a instituição sobre a cessão de uso ou doação do prédio.

Neiva destacou que o Município ainda não definiu a forma que o prédio será repassado à Unemat. “Se vai ser doação, se vai ser empréstimo, se vai ser cedência, comodato deste prédio, é uma decisão que será tomada junto ao prefeito [José Carlos do Pátio] assim que o prédio estiver definitivamente equipado”, apontou a secretária.

Ela reforçou que a Prefeitura ainda realiza projetos complementares para finalizar as obras, como construção de rede de esgoto e água, ligação da rede elétrica e colocação de mobília. Depois de finalizados todos esses projetos complementares a secretária afirma que será definido como o prédio será repassado para a Unemat.