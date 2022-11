O Dia da Consciência Negra, celebrado oficialmente em 20 de novembro, é um momento de reafirmação da luta antirracista e de reflexão que o combate e o enfrentamento do racismo devem ser feitos diariamente para se garantir igualdade e oportunidades, para que todas as pessoas possam viver numa sociedade melhor.

Essa é a avaliação da professora doutora do departamento de História da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Priscila Oliveira Xavier Scudder.

Priscila também é docente do Programa de Pós-graduação em Educação da UFR. Além disso, integra o Movimento Negro Unificado (MMU), a Associação Araxá de Rondonópolis e a Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN).

Gerencia ainda o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neadi) da UFR, da qual ela é uma das idealizadoras e que foi criado este ano com o objetivo de promover pesquisas e debates à ampliação do diálogo e do alcance das Políticas de Ações Afirmativas no âmbito da universidade e do município.

O Neadi é composto por professores da UFR e outras instituições de ensino, estudantes, técnicos, movimentos sociais e representantes da sociedade civil organizada.

O 20 de novembro, considerado o Dia Nacional da Consciência Negra, instituído pela Lei federal nº 12 519 de 2011, faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, situado entre Alagoas e Pernambuco. Considerado símbolo da luta pela liberdade e o modo de vida dos africanos que conseguiam fugir da escravidão, Zumbi foi morto em 1695, na referida data.

“A data é um momento de reafirmação da luta antirracista para combater as desigualdades, diferenças sociais e o racismo estrutural”, diz a professora, acrescentando que serve também para reflexão sobre a violência que a população negra sofreu por processos históricos, a responsabilidade de correção e de ressignificação que é de toda a população brasileira, visando melhorar as condições sociais para que todas pessoas possam viver com dignidade.

“O 20 de novembro não só é um dia de reafirmação da luta antirracista, contra o racismo estrutural. É também de reafirmação do nosso compromisso com as futuras gerações, de lutar para que as crianças negras possam viver num país que as respeite e garanta oportunidades iguais para toda a sua população. Afinal, todos os seres humanos devem e merecem viver em condições dignas”, afirma Priscila.