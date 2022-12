Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal em atividade de policiamento pela BR-364, no município de Rondonópolis, constatou o crime de contrabando na noite de ontem (30), durante abordagem a um ônibus para fiscalização de trânsito.

Durante os procedimentos, foi indagado a um dos passageiros se esse possuía bagagem no compartimento externo do ônibus, momento no qual o mesmo assumiu que trazia quatro caixas com marmitas.