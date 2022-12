A Concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas às 11h55 de hoje (1/12) para atendimento a uma ocorrência no km 205 da BR-364, próximo ao Senai, em Rondonópolis, envolvendo o atropelamento de um pedestre por um veículo de carga. Uma pista do sentido norte (rumo a Cuiabá) foi bloqueada em função do acidente.

Equipes de resgate da Rota do Oeste estiveram no local e constataram a morte da vítima. Informações indicam que o pedestre teria sido atingido pelo segundo vagão do veículo. Não havia informações até então sobre a identidade do homem e a causa do acidente.