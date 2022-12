O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje (28/12) uma prévia do do Censo 2022, ainda em andamento. Segundo o levantamento, com base em dados coletados até o dia 25 de dezembro, Rondonópolis já tem 253.388 habitantes. Mas vale enfatizar que a contagem ainda não terminou.

A previsão é de que o recenseamento será finalizado em janeiro de 2023 em Rondonópolis, considerando a existência de várias dificuldades no Censo 2022, especialmente com a falta de mão de obra, no caso de recenseadores em número suficiente.

Em Rondonópolis, devem ser recenseados 572 setores, que contam com cerca de 80 mil domicílios. Segundo o IBGE, os números divulgados hoje contemplam em todo o país 83,9% da população recenseada.

Em Mato Grosso, a cidade mais populosa, conforme a prévia, é Cuiabá, com 694.244 habitantes, seguida de Várzea Grande, com 315.711 habitantes, Rondonópolis com 253.388 habitantes, Sinop com 199.698 habitantes, Sorriso com 117.605 habitantes, e Tangará da Serra com 100.784 habitantes.

Essa divulgação tem como objetivo cumprir a lei que determina ao Instituto fornecer, anualmente, o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios do país para o Tribunal de Contas da União (TCU).

Após análises, a equipe do IBGE concluiu que o melhor modelo de prévia para o TCU é o que utiliza os dados do Censo 2022 nos municípios onde a coleta já havia terminado e uma combinação de dados coletados e estimativas para os demais municípios.

Os moradores de domicílios onde ainda ninguém respondeu ao Censo 2022 devem ligar para o Disque-Censo 137, que atende a todos os estados do país. Em Rondonópolis, muita gente atesta que ainda não foi visitada pelos recenseadores.