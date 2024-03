Dois adversários que ainda não sabem o que é perder no campeonato Mato-grossense deste ano. União e Cuiabá começam a decidir o título neste sábado (30), a partir das 15h30, na Arena Pantanal, na capital do Estado.

Melhor campanha do Estadual, com dez vitórias e um empate, o invicto União, que chega para sua terceira final consecutiva contra o também invicto Cuiabá, espera desta vez mudar o curso da história e soltar o grito de campeão mato-grossense pela segunda vez. A primeira foi em 2010.

Para esta primeira partida, o treinador Luciano Dias terá pelo menos um desfalque. Expulso na vitória diante do Mixto, o volante Alex Nagib está suspenso. Por outro lado, deverá ter a volta do volante Geandro.

Apoio à equipe unionina nesta primeira partida da final em Cuiabá não vai faltar. Conforme noticiou o A TRIBUNA nesta quinta-feira (28), a torcida colorada promete “invadir a praia” do Dourado. Ou seja, quer dividir as arquibancadas da Arena Pantanal com a torcida do time cuiabano.

Estão sendo esperados para o duelo deste sábado, pelo menos, cerca de 1.300 torcedores do time rondonopolitano, que estão mobilizados e organizando caravanas à capital.