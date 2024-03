Neste sábado (30), na Arena Pantanal na capital do estado, o União não conseguiu segurar o time do Cuiabá que conseguiu o resultado positivo no duelo da primeira partida da grande final do Mato-grossense, pelo placar de 1 a 0. Agora, o Cuiabá passou a ter a vantagem na decisão do campeonato estadual para buscar o 13º título da sua história.

Conforme esperado, a torcida do União marcou boa presença na Arena Pantanal. Aproximadamente, 500 torcedores de Rondonópolis se locomoveram para Cuiabá em uma grande caravana para incentivar o União.

Cerca de 15 ônibus foram utilizados para fazer o transporte dos torcedores de Rondonópolis para a capital do estado. O público presente na arena foi de 3.426 pessoas. A renda da bilheteria ficou em 52.230 reais.

A torcida do União promete, assim como foi no jogo da classificação contra o Mixto, colocar um público muito superior no jogo da volta no que estão chamando de “Caldeirão Colorado”.

O jogo

Em jogo muito “estudado” pelas equipes, com poucas chances de gol, o União investiu em chutes de fora da área, já o Cuiabá apostou nas suas jogadas aéreas. E foi assim que o Dourado conseguiu fazer o único gol da partida.

Já nos acréscimos do primeiro tempo (46′), em falta cobrada na segunda trave por Fernando Sobral, lateral-direito do Cuiabá, o centroavante Pitta completou o cruzamento com cabeçada firme para balançar as redes do goleiro colorado, Caio.

No segundo tempo, o jogo se manteve equilibrado, mas foi o Cuiabá que teve chances de ampliar o marcador. Em dois lances, Pitta e Derik Lacerda tiveram oportunidades de marcar.

Na próxima semana em Rondonópolis, no estádio Luthero Lopes, o Cuiabá pode até empatar para levantar a taça do Mato-grossense.

União precisa vencer, pelo menos, por dois gols de vantagem para conquistar o título do Estadual. Se vencer por um gol de diferença, a decisão será definida nas penalidades.

Antes da grande final em Rondonópolis, o Cuiabá terá pela frente a sua estreia na Copa Sul-Americana, enfrentando o Lanús, da Argentina, na quarta-feira (03), às 18h (MT), na Arena Pantanal.