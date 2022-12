A Copa do Mundo do Catar impulsionou a venda de carnes para os países do Golfo Pérsico, segundo dados divulgados pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira. O levantamento mostra que as exportações brasileiras de carne bovina avançaram 30,87%, somando US$ 459,53 milhões.

Muitos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), bloco integrado pela Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Kuwait e Omã, hospedaram turistas para o Mundial e reforçaram as compras da proteína vermelha.

O Kuwait liderou as importações, enquanto o país sede da Copa do Mundo, o Catar, registrou o segundo maior crescimento em compras. Somente as exportações de carne bovina ao país avançaram 91,27%, totalizando US$ 31,45 milhões.

Nos meses de julho, agosto e setembro, os embarques aumentaram para reforçar os estoques. A média mensal foi de 528,90 toneladas, frente a 478,22 toneladas vendidas nos seis primeiros meses do ano.