Uma equipe da Força Tática prendeu no fim da manhã de hoje (2) dois homens acusados de serem os executores de dois homicídios e uma tentativa de homicídio, acontecidos entre a noite de quarta-feira (30-11) e a madrugada de quinta-feira (1-12), em vários pontos de Rondonópolis. Os acusados foram presos em um rancho na Rodovia do Peixe.

A equipe, ao aproximar do local, constatou que um dos acusados saiu correndo em direção ao fundo do rancho e no trajeto dispensou ao solo uma pistola, pulando em seguida no Rio Vermelho. Na água, retirou de seus bolsos um aparelho celular e outros pertences. Todavia foi detido. No tablado do rancho estava o outro suspeito.