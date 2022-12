Enquanto instituições financeiras tradicionais vem reduzindo bruscamente o número de agências e o quadro de colaboradores, o Sicredi Integração MT/AP/PA, que atua em Rondonópolis, vem seguindo uma rota de expansão para atendimento aos associados. Em assembleia geral neste ano, a cooperativa de crédito decidiu que vai abrir três novas agências em Rondonópolis entre 2023 e 2024.

Uma nova agência será aberta na Rua Rio Branco, no Jardim Santa Marta, acima da Secretaria Municipal de Saúde, e outra agência será aberta na Avenida Goiânia, cruzamento com a Avenida Irmã Bernarda, no Conjunto São José. Essas duas agências têm previsão de serem abertas ainda em 2023. Uma terceira agência será construída junto à Avenida dos Estudantes, em frente ao Village do Cerrado, com previsão de inauguração até 2024.

Conforme o presidente da cooperativa, Marco Túlio Duarte Soares, esse processo de expansão em Rondonópolis vem sendo possível diante do contínuo processo de crescimento no município. Nisso, ele informa que a cooperativa possui em Rondonópolis hoje a maior agência em número de associados do Brasil, que é a da Vila Aurora, na Rua Fernando Correa, e a terceira maior agência em número de associados do país, que é a do Centro, na Rua 13 de Maio. Em todo o município de Rondonópolis já são mais de 50 mil associados.

Diante do crescimento, a sede administrativa que funciona hoje no terceiro piso da agência Vila Aurora ganhará um novo prédio, maior para atender as necessidades. Marco Túlio explica que a nova sede vai funcionar junto com a nova agência na Avenida dos Estudantes. No primeiro piso, funcionará a agência Granville, que sairá do supermercado próximo, e nos três pisos superiores funcionará o centro administrativo. Ainda existe a possibilidade do escritório de negócios que foi aberto no Parque Universitário, atendendo diversas movimentações, se tornar futuramente uma agência, a depender dos resultados e análises de mercado.

Marco Túlio pontua que as pessoas vêm percebendo cada vez mais as vantagens de se fazer parte de uma cooperativa de crédito. “O Sicredi fez uma pesquisa interessante: para cada R$ 1,00 que ele empresta numa comunidade, esse recurso se transforma em R$ 4,07 na própria comunidade. O Sicredi também cresce por ter menores taxas e, ao mesmo tempo, ter todos os produtos e serviços que outras instituições financeiras e ainda pegar os resultados e devolver aos associados. O cooperativismo é um sistema velho, tem 120 anos de existência, mas é novo porque as pessoas ainda estão conhecendo”, externou.

A meta é chegar nos próximos anos a 150 mil associados, 35 pontos de atendimento e dobrar a carteira de recursos. “Hoje a gente empresta R$ 1,1 bilhão e quer passar para R$ 2,2 bilhões, porque somos uma instituição financeira cooperativa, mas a base de sustentação é o recurso, que ajuda na transformação”, repassa o presidente. “Este ano a gente distribuiu R$ 17,4 milhões em conta-corrente aos associados e mais de R$ 17 milhões em capital social. A gente devolve aos associados o crescimento do negócio”, afirma.

O Sicredi Integração MT/AP/PA possui atualmente cerca de 360 colaboradores. Além das novas agências em Rondonópolis, também vai abrir entre três a quatro novas agências no Amapá e em seis ilhas do Pará.