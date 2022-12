O município de Rondonópolis fechou mais um mês com saldo positivo na geração de empregos. No mês de novembro, houve um saldo positivo de 350 novas vagas na cidade, com 3.685 contratações e 3.335 desligamentos. Os resultados constam do recente relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia. Nos 11 primeiros meses, já são 6.313 empregos de saldo (47.024 contratações e 40.711 desligamentos) no município, o segundo melhor desempenho de Mato Grosso.

Segundo os dados do Caged, divulgados nesta semana, o comércio foi o que mais empregou em novembro em Rondonópolis, tendo contratado 1.154 trabalhadores e demitido outros 951, ficando com um saldo positivo de 203 empregos. Em seguida vem o setor de serviços, que empregou 1582 pessoas e demitiu outras 1.386, gerando um saldo positivo de 196 empregos. No outro extremo, o setor com pior saldo no período foi o da agropecuária, que admitiu 94 trabalhadores, enquanto demitiu outros 196, gerando um saldo negativo de 32 empregos. Construção e indústria locais também tiveram saldos negativos.

Considerando até novembro, os 11 primeiros meses, o setor de serviços foi o que mais empregou em Rondonópolis, tendo contratado 20.747 trabalhadores e demitido outros 17.196, ficando com um saldo positivo de 3.551 empregos. Em seguida vem a construção civil, que empregou 5.893 pessoas e demitiu outras 4.544, gerando um saldo positivo de 1.349 empregos. No outro extremo, o setor com pior saldo no período foi o da agropecuária, que admitiu 1.326 trabalhadores, enquanto demitiu outros 1.208, gerando um saldo de 118 empregos.

Em novembro, as cidades de Mato Grosso com melhores desempenhos foram Cuiabá (saldo de 894 vagas), Rondonópolis (saldo de 350 vagas) e Várzea Grande (saldo de 196 vagas).

Nos 11 primeiros meses do ano, as cidades de Mato Grosso com melhores desempenhos foram Cuiabá (saldo de 15.626 vagas), Rondonópolis (saldo de 6.313 vagas) e Sinop (saldo de 4.853 vagas).