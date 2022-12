A militância está animada para a posse do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT), prevista para o próximo dia 1º de janeiro, em Brasília (DF). Somente de Rondonópolis está prevista a ida de três ônibus e de inúmeros carros particulares, estimando quase 200 rondonopolitanos na posse presidencial. Ao todo são 16 ônibus de diversas cidades de Mato Grosso que vão para o ato.

O presidente municipal do PT, Wendell Girotto, informou que a caravana de ônibus com os militantes locais sairá de Rondonópolis neste sábado (31/12), com vistas à posse que ocorrerá às 14h, na Capital Federal. Ele diz que o partido está pagando uma parte das despesas da viagem e cada pessoa entra com uma contrapartida de R$ 100. “Se tivéssemos mais dinheiro, iria mais gente”, observa.

Girotto acredita que o forte esquema de segurança em andamento, com todos os organismos da área, vão garantir a tranquilidade e ordem da posse petista. Nas estradas, externou que a Polícia Rodoviária Federal vai ser responsável pela segurança dos ônibus da comitiva mato-grossense.

Ele repassa que as expectativas são as melhores possíveis para o terceiro mandato de Lula, especialmente em relação a Rondonópolis. “A gente vai usar toda nossa articulação e militância local para mostrar Rondonópolis e buscar recursos do governo para a cidade”, externou.

Conforme o dirigente partidário, o governo do PT, tanto do Lula como da Dilma Rousseff, sempre olhou para Rondonópolis, tendo contemplado a cidade com mais de 16 mil moradias, ampliação significativa da rede de água e esgoto, aprovação da UFR, construção de dezenas de creches e postos de saúde, entre outros. “O que não conseguimos achar ainda são as obras do Bolsonaro”, emendou.