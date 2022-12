Com 2022 acabando, começam os planos e metas para 2023. Uns animados, outros desanimados, mas todos com esperança de continuar a jornada da vida. Desta vez, há ainda o diferencial da troca do governo federal no Brasil. Diante desse cenário, quais são as expectativas dos rondonopolitanos para 2023? O que esperar desse ano? A reportagem do A TRIBUNA foi às ruas e ouviu algumas opiniões a respeito. Confira:

Gilberto Alves Rocha, aposentado

“Não tenho expectativas, não, porque está tudo o inverso do que a gente imaginava. Tá tudo piorando. Minha meta é atravessar o ano de 2023 com saúde, porque tudo que a gente planeja não está dando certo. Então, pelo menos tendo saúde!”.

xxxx

Amilton Vieira Lima, desempregado

“Nessa transição agora de presidente, que vai ser neste domingo, é esperar que melhore mais, que seja melhor daqui para frente, com mais esses quatro anos do governo Lula. E que ele cumpra pelo menos a metade das coisas que prometeu. A gente espera que melhore para nós aqui, porque está difícil. O salário das pessoas está baixo, tem muita corrupção e os políticos só querem para eles e para nós, nada. Estão tirando dos aposentados, tirando tudo do que é do povo…”

xxxx

Edilaine da Silva de Moraes, dona de casa

“Espero tudo de bom neste novo ano, porque as coisas estão tudo muito caro, um absurdo… Está difícil. Espero que a inflação diminua. A meta para minha família é que tenhamos saúde. Mesmo assim, estou animada para o ano novo, para ver se as coisas melhoram”.

xxxxxx

Francisco da Silva, servidor público

“Para o ano de 2023, eu tenho as melhores expectativas. Teremos um ano novo, um governo novo e espero que as coisas melhorem para nós. Pelo menos é o que foi prometido. Mas é promessa, promessa e promessa… Estou querendo acreditar nas promessas do então presidente eleito Lula. Uma das coisas que espero seria a melhoria para a classe menos favorecida, com casas, alimentação, pão em todas as mesas…”

xxxxxx

Eri Couto Queiroz, professor

“2023 é o ano da superação, porque promete e deve ser preparatório para o desafio que deve ser 2024. A minha meta pessoal é ficar vivo e suportar esse governo incompetente que vai entrar. Em relação ao ano novo, não fico muito animado diante do novo governo, porque tudo ainda é uma incógnita, não se sabe o que vai acontecer”.