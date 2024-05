A Defesa Civil de Mato Grosso alerta que a onda de calor que atinge o Estado desde o último fim de semana deve se estender até o próximo sábado (04).

A atualização do alerta foi emitida nesta quinta-feira (02), com base na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com o alerta estendido, a onda de calor recebe a classificação de “grande perigo“, considerando a previsão de que as temperaturas atinjam 5ºC acima da média do período por mais de cinco dias consecutivos.

O alerta é válido para as regiões centro-sul, sudeste e sudoeste de Mato Grosso, abrangendo 45 municípios (veja no final da matéria).

Nesse período, é recomendado que se evite a prática esportiva ao ar livre sem proteção adequada e a exposição ao sol durante os horários de maior intensidade, das 9h30 às 16h30.

Além disso, é fundamental a hidratação, por meio do consumo de alimentos leves e ingestão de água a cada duas horas, ainda que não esteja com sede.

Confira outras dicas para enfrentar a onda de calor:

Não deixe crianças ou pessoas idosas sem vigilância em veículos estacionados;

Mantenha sua casa fresca, cobrindo janelas durante o dia e usando ar-condicionado ou ventiladores nas horas mais quentes;

Garanta que as conexões elétricas sejam seguras;

Use roupas leves, de cores claras e que não fiquem apertadas ao corpo;

Proteja as crianças com chapéu de abas;