Uma família no Residencial Dona Neuma, entregue há cerca de dois anos, vem tendo muita dor de cabeça sempre que há chuva intensa. Na chuvarada desta quarta-feira (28/12) a casa foi totalmente inundada pela terceira vez desde a entrega. Vários móveis já foram perdidos nesse período e até agora nenhuma solução lhe foi prometida pelo poder público.

A dona de casa Braulina Conceição da Silva, a Nina, seu marido e quatro filhos vivem na casa, localizada na Rua 03, quadra 1, número 301. Ela conta que a casa foi construída abaixo do nível da rua e que a água da chuva vinda de bairros acima, como Mathias Neves e Antonio Geraldine, passa por ela.

Na noite desta quarta-feira, Nina conta que todas as peças da residência e o quintal foram invadidos pela água. Desta vez, eles perderam uma máquina de lavar. Ela conta que não aguenta mais passar por humilhação diante do problema e medo de que algo pior possa acontecer com eles no imóvel.

Nina atesta que algo precisa ser feito para solucionar o problema de drenagem ou que seja entregue a ela uma casa em outro local. Eles já pediram providências para vereadores, Prefeitura e agora entraram na Justiça contra a Caixa Econômica, porém não tiveram nenhum posicionamento.

Todos esses problemas no imóvel tem gerado muitos gastos para Nina e o marido, sempre tentando amenizar a situação. Anteriormente, a casa de Nina já tinha passado por problemas com o muro de arrimo ao fundo, que havia caído seis vezes com enxurradas. Nesse caso, o muro foi refeito mais uma vez e, até agora, não deu mais problema.

“O que eu mais quero é uma atenção para meu problema, que venham aqui para ver o que pode ser feito para resolver essa situação”, desabafou.

E A PREFEITURA?

A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou ao A TRIBUNA que o empreendimento em questão ainda está sob a responsabilidade da construtora e que, portanto, a moradora deve recorrer a ela para saber o que pode ser feito.