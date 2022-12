TÚNEL DO TEMPO Ele foi uma das figuras mais carismáticas da Igreja Católica de Rondonópolis. Natural de Assunção, capital do Paraguai, onde nasceu no dia 17 de abril do ano de 1923. Frequentou escolas públicas e num pequeno período o colégio de padres, onde fez o primário (1ª a 4ª séries) entre os anos de 1930 a 1935. Cursou o ensino médio de 1936 a 1940. Neste período, foi funcionário público no Paraguai como professor. Após o ensino médio, ingressou na faculdade no curso de Engenharia Civil, tendo iniciado em Assunção e terminado no Rio de Janeiro no ano de 1952. Formado engenheiro civil, veio para Rondonópolis, como funcionário do antigo Departamento Nacional de Rodagem (DNER) – hoje DNIT, sendo construtor de pontes (entre elas a da BR-364, sobre o Rio Vermelho, no perímetro urbano de Rondonópolis) e rodovias aqui na região. Cantava e tocava violão com muita maestria. Além do mais, foi uma das estrelas, como jogador, nos tempos áureos do futebol amador de Rondonópolis. Aos 39 anos de idade, após sucessivas participações na Missa da comunidade de Fátima de São Lourenço, onde trabalhava construindo a ponte sobre o rio São Lourenço, tocado pela fé deixou a profissão de engenheiro e ingressou no seminário. Foi ordenado padre pelo bispo Dom Vunibaldo Tauller, no dia 23 de março de 1965, tornando se o primeiro padre ordenado em Rondonópolis. Em 1967, Dom Vunibaldo cria o Curiato Bom Pastor e o confia a ele. No ano de 1972, foi erguida ali uma pequena Igreja que, no decorrer dos anos, passa por transformações e passa a receber a denominação de Paróquia Bom Pastor. Em 1993, ele passa à condição de vigário da Igreja, e assim ficou até a sua morte. Faleceu no dia 18 de junho de 2008, aos 85 anos, em Rondonópolis. O nosso histórico personagem do “Túnel do Tempo” desta semana é o saudoso padre Miguel Angel Rodas Ortiz.

BOLA CHEIA Morador no bairro Bom Pastor, o vendedor de salgados Everton Paes Ribeiro comemorou bastante a presença do Padre Miguel na Coluna. “O ‘Túnel do Tempo’ está simplesmente iluminado. Como eu moro aqui no Bom Pastor tinha muito contato com ele. Esse homem trocou tudo o que tinha na vida para servir a Deus. Deixou pra todos nós um legado de fé, amor pelo próximo e esperança”, atesta. A professora aposentada Márcia Augusto Rodrigues, do Jardim Assunção, também não encontrou nenhuma dificuldade em reconhecer o Padre Miguel. “Tava muito fácil. Pode reparar na foto, sempre transmitindo paz e serenidade”, argumentou. Quem aproveitou a presença do Padre Miguel no “Túnel do Tempo” para se reabilitar foi o aposentado Gilberto Santos de Araújo, da Grande Vila Operária. Quando o Matraca trouxe aqui na Coluna a figura do Simeão Santana, o Gilbertão achou que era o Padre Miguel. “Agora sim, nem preciso de óculos para palpitar. Esse é o nosso saudoso Padre Miguel. Lembro muito bem dele com a sua inseparável kombi branca. Sem dúvida, um homem de Deus que cumpriu a sua missão entre nós, cuidando da parte espiritual do seu povo, mas sem perder de vista os mais pobres, aqueles que mais necessitam de ajuda”, falou bonito o Gilberto, numa reabilitação em grande estilo. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, também foram precisos em seus palpites o Valdeth da Silva Pereira, morador do Jardim Brasília, a Maria Elizabeth Tenório, que reside em Rondonópolis desde 1974, no centro da cidade, o Miguel da MultiSport, a Paloma Busanello Corrêa, o casal Dr. Cléo e Sônia Campos, a Sílvia Maria Ferreira, do Jardim Paulista, a Elenice da Silva Souza… e por ai vai a lista de acertadores.

MAIS BOLA CHEIA “O ‘Túnel do Tempo’ dessa semana está uma barbada. Não se pode enganar com uma figura tão importante quanto essa aí para Rondonópolis e, sobretudo, para a comunidade Bom Pastor. Esse é simplesmente o Padre Miguel Angel Rodas Ortiz. Sem titubear”. (Quem assina essa é advogado Márcio Garcia, cravando para o time dos “Bola Cheia”). “O personagem do Matraca dessa semana é o glorioso Padre Miguel, era muito amigo da nossa família, foi colega de trabalho do meu saudoso pai, jogou no time do Rodoviário, sendo craque da bola. Abraços, o Rio continua sempre lindo, sou o Lelo Carioquinha”. “Bom dia! O personagem do ‘Túnel Tempo’ é o saudoso padre Miguel. A Igreja Bom Pastor era a referência dele”. (Palmira, do Parque Universitário)

“O personagem do ‘Túnel do Tempo’ dessa semana é o saudoso Padre Miguel, grande centroavante. Fazia gol de todas as maneiras possíveis e impossíveis. Meu pai, Geromão, conta histórias deslumbrantes desse grande herói rondonopolitano”. (Dr Vilson Rezende – advogado e contador). “Olá Matraca! O personagem do ‘Túnel do Tempo’ desta semana é o saudoso padre Miguel Angel Ortiz, o qual foi nosso orientador espiritual no Cursilho da Cristandade. Um sacerdote exemplar”. (Dr. Ednaldo Aguiar). “Bom dia! O personagem do ‘Túnel do Tempo’ desta semana não tem erro, principalmente pelas dicas dadas. É nada mais, nada menos do que o Padre Miguel, ex-funcionário do antigo DNER. Jogou com meu pai (Pretinho) nos áureos tempos do futebol amador de Rondonópolis. (Anísio Dias).