IMMERSION DAY I Confirmada a edição 2022 do tradicional Dia de Imersão em língua inglesa, promovida pela Associação Livre de Cultura Anglo-Americana (ALCAA), sob a responsabilidade do seu presidente, o professor e escritor Jerry Mill, mestre em Estudos de Linguagem. O evento será no próximo dia 10 de dezembro, feriado alusivo ao dia da emancipação político-administrativa do município, no Recanto São Francisco de Assis II, na região do Jardim Atlântico. IMMERSION DAY II “Faremos em um dia o que a maioria das pessoas que estudaram ou estudam o idioma bretão não costuma fazer durante um mês inteiro”, ressaltou Jerry Mill. Segundo ele, o evento terá 10 horas de duração (das 8h às 18h), com diversas atividades educativas e recreacionais que irão contemplar as habilidades de ouvir, falar, ler, escrever e pensar em língua inglesa. Para mais informações sobre o ID 2022, basta entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (66) 99979-2892.

PRF APREENDE 49 KG DE COCAÍNA A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a apreensão de 49 quilos de cocaína, nesta terça-feira (29), em Rondonópolis e prendeu um motorista. A droga estava sendo transportada escondida na cabine de um caminhão que trafegava pela BR-364. A droga foi encontrada depois que o veículo foi parado pela fiscalização por irregularidade de trânsito. Os agentes perceberam nervosismo do motorista e durante vistoria foi encontrado no interior do veículo por baixo da cama, duas malas contendo diversos tabletes de cloridrato de cocaína. Indagado sobre a procedência do material entorpecente o condutor afirmou que pegou a droga em Sapezal.

ELEIÇÃO NO SINDICATO RURAL I O Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis realiza hoje (01) a eleição da nova diretoria, conselho fiscal e suplentes, onde convoca seus associados para participarem do processo eleitoral, a partir das 16 horas com o fechamento às 18 horas. O local da votação será a secretaria do Sindicato Rural, no Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias. ELEIÇÃO NO SINDICATO RURAL II O pleito conta com apenas uma chapa inscrita, a “Sindicato Forte”, que tem no atual presidente do sindicato, Lucindo Zamboni Junior, o candidato à reeleição, tendo Alberto Torremocha como 1º vice-presidente. ELEIÇÃO NO SINDICATO RURAL III Os novos dirigentes terão um mandato de três anos. Estão aptos a votar todos os produtores rurais sindicalizados adimplentes com o setor financeiro da entidade. Também podem votar produtores do município de São José do Povo, neste caso denominada extensão de base.

OPERAÇÃO FREE ROAD MT I A Polícia Federal cumpriu na manhã de ontem (30) um mandado de busca e apreensão em Rondonópolis, com objetivo de identificar participantes dos protestos que vinham bloqueando rodovias mato-grossenses. Segundo a PF, foram apreendidos na residência do investigado um celular, um HD externo e um pen drive. A operação foi denominada Free Road MT, termo em inglês que faz alusão às rodovias livres e desobstruídas em Mato Grosso. OPERAÇÃO FREE ROAD MT II A ação é resultado da soma de esforços das Forças de Segurança: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. “O grupo tem atuado no âmbito de inteligência, na desobstrução, a fim de garantir o direito de ir e vir dos usuários das rodovias federais no Estado de Mato Grosso”, consta em comunicado da PF.