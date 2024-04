A Rumo conseguiu, ontem, uma liminar na Justiça que suspende o embargo das obras, dentro do município de Rondonópolis, da expansão dos trilhos da ferrovia que segue em direção ao norte do Estado.

Com isso, a empresa fica autorizada a executar o projeto modificado de construção da linha férrea, que passará praticamente dentro do perímetro urbano rondonopolitano.

O motivo do embargo, conforme alegou o Paço Municipal, foi a insistência da empresa em seguir com a construção do traçado alterado da linha férrea, mesmo após a prefeitura ter revogado a Certidão de Uso e Ocupação do Solo do município.

A decisão liminar favorável à empresa é do juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, Aroldo José Zonta Burgarelli.

O magistrado, em sua decisão, não só derruba o embargo da prefeitura, como também susta os efeitos da multa aplicada pelo município.

“Concedo a liminar pleiteada para suspender a eficácia dos embargos de obra nova autuado em 06/03/2024 e o auto de infração de 07/03/2024”, determina o magistrado na sua decisão.