Após ampla repercussão causada por uma reportagem do A TRIBUNA, que revelou a homologação, por parte da prefeitura de Rondonópolis, da licitação no valor R$ 3,3 milhões para a construção de mais de 100 faixas elevadas em vários pontos da cidade, o vereador Marisvaldo Gonçalves (Republicanos) apresentou, na sessão de ontem (17), da Câmara Municipal, requerimento cobrando explicações da Secretaria Municipal de Infraestrutura acerca do certame licitatório.

Pelo valor total destinado para a construção das lombadas, significa que cada uma delas deve custar ao município cerca de R$ 31 mil. Este montante, considerado muito alto e que inclusive foi tema do editorial de ontem do A TRIBUNA, fez surgir questionamentos, pelos meios de comunicação, por parte de contribuintes.