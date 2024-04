“Queria dizer que demagogo é ele, que compra um prédio velho por mais de R$ 5 milhões e coloca a população lá dentro com paredes mofadas, pingando água da chuva em cima. Isto é ser demagogo”, devolveu Paulo Schuh, fazendo alusão à compra do imóvel que abriga hoje o Hospital da Lions.

Na avaliação do vereador, o prefeito não sabe conviver com a crítica e ataca todos aqueles que não se curvam às suas vontades e apontam os “muitos problemas da sua gestão, que penalizam a população rondonopolitana no dia a dia”.

“Ele [Pátio] esteve no rádio e chamou o jornal A TRIBUNA, que é pioneiro e tem mais de 50 anos de atuação na cidade, de ‘jornaleco’. Simplesmente, ele fez este ataque pelo fato do jornal não fazer jornalismo ‘chapa branca’, ou seja, falar as verdades sobre a sua gestão”, disse Paulo Schuh.

Na entrevista, o prefeito Zé Carlos do Pátio, que “era só o ódio”, partiu pra cima de setores da imprensa, como o A TRIBUNA. Além disso, ele também “destilou veneno” contra vereadores da oposição e deputados estaduais com base eleitoral na cidade, onde dois deles, Thiago Silva (MDB e Cláudio Ferreira (PL), são pré-candidatos a prefeito na eleição deste ano.

“Demagogo é um prefeito deixar a população esperando atendimento por mais de oito horas na UPA. Demagogo é quem lança IPTU errado e faz as pessoas ficarem o dia inteiro lá na prefeitura para fazer um recálculo. Ser demagogo é desrespeitar vereadores, servidores e a imprensa que cumpre o seu papel, como é o caso do A TRIBUNA”, apontou o vereador do PL.

Avisou ainda ao prefeito que ele [Paulo Schuh], enquanto for vereador, vai cumprir com o seu papel de fiscalizador do Executivo. “Se isso for demagogia, eu serei sim um demagogo, defendendo os interesses da população, indo verificar como estão as obras, a saúde e a educação”, completou o vereador.