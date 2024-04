A movimentação política, nos últimos dias, está sendo intensa em Rondonópolis e a fervura do caldo deve aumentar hoje (5), último dia da janela para troca de partidos dos vereadores que vão disputar a reeleição em 6 de outubro deste ano.

As novas filiações estão permitidas até as 23h59 desta sexta-feira e, até lá, alguns indefinidos ainda devem mudar de partido. Segundo um vereador confidenciou à reportagem, “é gente mudando de partido e de grupo a todo instante. Por isso, devemos ter muitas novidades e surpresas nesta sexta-feira (último dia da janela)”.

A janela partidária é o intervalo de 30 dias que, seis meses antes da eleição, a legislação concede a parlamentares em fim de mandato para que troquem de partido, se assim o desejarem, sem o risco de perder o mandato. Este ano, a janela foi aberta no dia 7 de março.

Diante do fechamento da janela e do prazo para filiações, o que se viu nos bastidores da política rondonopolitana foram muitas negociações de filiações partidárias, idas e vindas das trocas de legendas e às costuras políticas para a eleição.

Isto porque, além do período da janela partidária, também termina o prazo nesta sexta-feira para as filiações de quem quer concorrer no dia 6 de outubro.

ATO CANCELADO

Por isso, o cenário de incertezas e intensas negociações fez o PSB, segundo apurou o A TRIBUNA, cancelar um ato de filiação de novos vereadores e de pré-candidatos que estava marcado para noite de ontem (4), no Clube dos Bancários.

Além de receber novos filiados, o ato também tinha como objetivo fortalecer a pré-candidatura da sigla, do diretor-geral do Sanear, Paulo José, que é o nome defendido pelo prefeito Zé Carlos do Pátio para a sua sucessão no comando do Palácio da Cidadania.

Ontem, o partido recebeu a confirmação da filiação do vereador Batista da Coder, que deixou o SD. Além disso, teve o ingresso bastante comemorado do vereador Cláudio da Farmácia, que se desfiliou do MDB. (Veja notícia na página 4 desta edição)

Por outro lado, o partido de Pátio ainda espera a chegada de outro emedebista, o investigador Gerson, que disse ao A TRIBUNA ontem que vai bater o martelo na manhã de hoje sobre o partido pelo qual pretende buscar o segundo mandato na Câmara Municipal.