“O prefeito, contrariado que a Câmara votou contra o seu projeto de aumento do IPTU no ano passado, colocou aí este geomapeamento por drone. É um nome até bonito, é um nome lindo. Agora, na prática, o que vem acontecendo são várias inconsistências que estão penalizando os cidadãos rondonopolitanos”, criticou o vereador Investigador Gerson (MDB).

Vereadores criticaram, durante a sessão de ontem (10) da Câmara Municipal, a efetividade do serviço implantado pela prefeitura de Rondonópolis de geomapeamento por drone de imóveis urbanos, a fim de promover a atualização dos cálculos de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

“O valor para a contratação é exorbitante e que vai sair do bolso do contribuinte. Vou fazer um requerimento cobrando explicações dos valores que foram pagos para fazer este geomapeamento de drone”, prometeu ele.

O vereador Subtenente Guinancio também fez críticas ao “drone espião do IPTU”. Segundo ele, para realização deste serviço de “arapongagem” para a atualização dos imóveis para o cálculo do imposto, o município teria desrespeitado “direitos individuais”, já que os equipamentos podem ter sobrevoado abaixo de 25 metros para fazer as fotos, o que não é permitido pela Anac.

“Isto é grave e inaceitável. Foi feito sem o conhecimento da população e nem mesmo do Poder Legislativo. Não dá para aceitar que isso aconteceu à revelia de todos”, criticou o tucano.

Outro lado

Procurada, a prefeitura refutou a pecha dada ao serviço de “drone espião do IPTU”. Segundo o Paço, o município contratou, em 2021, uma empresa para fazer a prestação de serviços para fornecimento de sistema e solução de geoinformação com atualização do Mapa Digital Urbano (MDU), além do fornecimento de dados e serviços de atualização georreferencial de cadastro imobiliário urbano.

Ainda, de acordo com a prefeitura, a empresa realizou, a partir do ano de 2022, uma série de ações visando a atualização de dados cadastrais de cerca de 115.000 imóveis dentro do perímetro urbano da cidade.

Por fim, salientou que passou recentemente por um processo de migração de sistemas que, por consequência, gerou alguma inconsistência cadastral.