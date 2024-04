A sucessão de erros no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) levou à prorrogação do prazo para pagamento com desconto. Depois da pressão de entidades e de vereadores, o prefeito Zé Carlos do Pátio cedeu e acabou enviando para a Câmara Municipal o projeto de lei prorrogando o pagamento do imposto até o próximo dia 30 deste mês.

A decisão do prefeito aconteceu na última hora, enquanto que no Paço Municipal os transtornos continuavam. Ontem (10), mais uma vez, os contribuintes viveram uma verdadeira “via crucis” para pagar o IPTU.

Com valores errados que precisavam ser retificados e o sistema eletrônico para emissão de boletos ainda apresentando problemas, muitos tiveram que comparecer presencialmente ao Paço Municipal enfrentando filas e esperando horas por atendimento.

Na Câmara Municipal, os vereadores aprovaram o projeto de lei do Executivo prorrogando o pagamento do imposto com desconto, mas destacaram que esperam que a prefeitura realmente sane os problemas até o dia 30 para que os contribuintes não continuem sendo prejudicados.