O vice-prefeito de Rondonópolis, Aylon Arruda, oficializou a sua desfiliação do PSD. Em nota divulgada em suas redes sociais, Arruda não revela qual será o seu destino partidário. Contudo, como o próprio já admitiu para o A TRIBUNA, deve ser o Republicanos do ex-prefeito Adilton Sachetti.

Aylon Arruda aproveitou o momento para fazer um balanço da sua trajetória na sigla e na vida pública, iniciada em 2020 como candidato a vice na chapa do atual prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB).

Ele alega que a decisão de deixar o partido, onde se filiou em 2016, foi tomada após a direção estadual “impor um alinhamento dos diretórios municipais (PSD) ao projeto nacional do PT”.

O PSD em Mato Grosso é presidido pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que tem pretensões de concorrer ao governo do Estado em 2026 e trabalha a construção deste projeto alinhado ao partido do presidente Lula (PT).

É dentro deste contexto que Aylon vinha, até o final do ano, trabalhando a sua pré-candidatura a prefeito dentro das chamadas “forças progressistas”, que reúne siglas que dão sustentação ao governo de Pátio e mais a Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB).

O distanciamento de Aylon deste grupo se deu a partir de uma reunião, no início deste ano, numa fazenda do Teti, que contou com a presença do ministro Carlos Fávaro e se discutiu a formação da chapa dos “progressistas”.