União e Cuiabá vão reeditar a final das duas últimas temporadas do Estadual. Só que desta vez, por ter feito a melhor campanha da primeira fase, o Colorado faz o jogo decisivo em casa, diante da sua torcida.

O mando da partida de ida será do Dourado e ocorrerá neste sábado (30), às 15h30, na Arena Pantanal, na Capital.

O jogo da volta acontece no sábado seguinte (6), no Estádio Municipal Luthero Lopes, às 15h30. Conforme o regulamento, não há vantagem e em caso de empate no placar agregado, o título será definido nos pênaltis.

Nos dois anos anteriores, 2022 e 2023, o Cuiabá levou a melhor e ficou com o título nas duas oportunidades. Desta vez, o Vermelhinho, que faz uma campanha memorável e ainda não perdeu pra ninguém, quer escrever um final diferente e soltar o grito de campeão mato-grossense pela segunda vez na sua história.

O elenco, após a vitória de 2 a 1 sobre o Mixto, no sábado (23) se reapresentou na tarde de ontem (25), no CT do Jardim Iguaçu, e começou a preparação para o confronto com o Cuiabá.