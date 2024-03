O estado de precariedade em que se encontra o Hospital Municipal Cristyan Mary da Silveira e Lima, também conhecido como Hospital da Lions, foi escancarado na reunião da Ordem do Dia da Câmara Municipal realizada na tarde de ontem (26).

Vereadores chegaram a falar em interditar a unidade hospitalar, que foi implantada pela gestão Zé Carlos do Pátio (PSB) em 2020 num prédio adquirido pelo município que no passado abrigou um hotel.

“Não é só o telhado que tem problemas. O hospital está em situação de calamidade pública. Não dá para chamar aquilo ali de hospital”, desabafou a vereadora Kalynka Meirelles (PL)

Junto com o colega Paulo Schuh (PL), Kalynka esteve na unidade, na semana passada, para averiguar denúncias que receberam. Diante do que viram, ela requereu a presença de técnicos da prefeitura para prestarem esclarecimentos sobre a reforma realizada na unidade, como a do telhado, que vem apresentando muitas goteiras.

“Estamos falando de saúde, falando de vidas. Estive lá e vi um senhor de 80 anos no isolamento de Covid, que poderia estar com seus pulmões comprometidos, numa sala alagada e com uma goteira em cima da cama dele”, denunciou a vereadora, lembrando que recentemente foi feita uma reforma no telhado que custou mais de R$ 435 mil.

Paulo Schuh que chamou a obra do telhado de “gambiarra” malfeita e de desperdício de dinheiro público, também questionou a reforma do centro cirúrgico estimada em quase R$ 1,5 milhão, como indicava a placa que foi instalada na frente da unidade.

“Acontece que para nossa surpresa, após o vídeo que fizemos na semana passada, a placa foi retirada do local”, disse ele, acrescentando que o prédio não tem condições de funcionar como hospital.

“Não dá para o município ficar gastando dinheiro em cima do que não presta. O melhor seria derrubar tudo e construir um novo. Pois, nunca vai ficar bom e seria mais barato”.

O vereador Dr. Jonas Rodrigues (MDB) destacou que o Hospital da Lions, segundo informações provenientes de um levantamento realizado, tem um custo elevado e vem servindo apenas de “pousada” para que pacientes aguardem transferência para outras unidades hospitalares.

“Não tem (Hospital da Lions) nenhuma habilitação da União ou do Estado. Por isso, sem contrapartida, o município vem arcando com a sua manutenção elevada com recursos próprios”, observou o parlamentar.

Segundo ele, este custeio do Hospital da Lions vem causando um estrangulamento na saúde pública municipal, uma vez que a prefeitura vem investindo muitos recursos em uma unidade que pode ser absorvida por outros hospitais, como Santa Casa, Materclin, por exemplo.