A Delegacia de Chapada dos Guimarães, junto com a concessionária Energisa e a Politec, iniciou nesta quarta-feira (27) uma operação de combate ao furto de energia em empreendimentos localizados na região do Lago de Manso.

Foram fiscalizados empreendimentos turísticos localizados na MT-351 (estrada de Manso) e em uma das marinas do lago.

A fiscalização conjunta detectou cinco medidores de energia com adulterações em empreendimentos da região, sendo constatadas as fraudes. A perícia técnica do Estado acompanhou as diligências nos locais fiscalizados.

O delegado de Chapada dos Guimarães, Eugênio Rudy Jr., explica que a apuração iniciou a partir dos registros feitos pela concessionária de energia, que denunciou diversas irregularidades constatadas durante leitura do consumo de energia em medidores instalados nos empreendimentos da região do Manso.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até quatro anos de prisão e multa referente a toda energia consumida e não faturada. Já a adulteração do medidor constitui crime de estelionato.

De acordo com a concessionária Energisa Mato Grosso, a energia furtada em 2023 daria para abastecer o município de Juara, com uma população de 34,9 mil habitantes, por 17 meses.

O montante de 68 GWH gerou um prejuízo de R$ 20 milhões em impostos ao estado. As ações para combater o furto de energia, conhecidos como “gatos”, foram realizadas pela Energisa com a parceria das forças de segurança de Mato Grosso.

O gerente de combate a perdas da Energisa Mato Grosso, Luciano Lima, explica que a concessionária tem monitorado e realiza fiscalizações no estado para regularizar os casos de desvios e reforça que as ligações clandestinas impactam na qualidade do sistema.