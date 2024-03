Com um amplo portfólio de serviços ofertados e a experiência de mais de 20 anos no mercado, a CIGO Contabilidade e Consultoria de Rondonópolis está preparada para atender os mais diversos públicos e setores, especialmente, para este período de declaração do imposto de renda.

A empresa passou por um reposicionamento da marca com vista a se adequar às inovações tecnológicas e é a primeira da cidade a ofertar aos clientes o serviço do coworking, oferendo o endereço fiscal a empresas de outras localidades do Brasil e já preparando um espaço para reuniões e de trabalho em sua estrutura.

“Hoje estamos preparados para atender todas as demandas dos setores agrícola, comercial, serviços e industrial, bem como microempreendedores individuais e pessoas físicas para a declaração do imposto de renda e reestruturação financeira pessoal”, explica o diretor e contador Claudomiro Herculano da Silva, que destaca que a CIGO oferta aos clientes serviços que incluem, desde a elaboração de demonstrações financeiras, até a adoção de políticas de transparência e governança corporativa.

Para as empresas, a CIGO oferece inúmeros serviços como acompanhamento tributário e fiscal; organização, planejamento, cálculo e análise de informações de fluxo de pagamentos em gestão de pessoas; análise, acompanhamento e execução de processos de negócios (terceirização), gestão de finanças empresariais; redução de custos com implantação de novas tecnologias e processos; e, acompanhamento para processos de licitação.