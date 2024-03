1 de 3

Nos últimos anos, produtores de todo o Brasil têm se deparado com um desafio até então difícil de ser superado: aliar produtividade com o respeito ao meio ambiente, uma demanda da sociedade atual.

A boa notícia é que hoje, graças às novas tecnologias disponíveis, já é possível conciliar um alto rendimento em campo às boas práticas ambientais na produção agropecuária – tudo isso com uma rentabilidade acima da média nacional.

Um exemplo prático foi apresentado na última sexta-feira (15) durante o primeiro dia de campo do 11º Simpósio Nutripura, realizado na fazenda Santa Maria, em Rondonópolis.

Durante o evento, que reuniu mais de 560 pessoas entre produtores rurais, gerentes de fazendas, estudantes e jornalistas, foram apresentadas as estratégias de manejo e as tecnologias que transformaram a propriedade em referência em produtividade, rentabilidade e sustentabilidade no Brasil.

A visita a campo contou com estações dedicadas aos principais diferenciais da fazenda Santa Maria, como integração lavoura-pecuária, rotação de culturas, estratégias de nutrição e suplementação a pasto, intensificação de pastagens, confinamento e sustentabilidade.

As apresentações foram conduzidas pelos técnicos da Nutripura e por professores de universidades renomadas que atuam como consultores da empresa.

“Para nós, foi uma grande oportunidade de mostrar este trabalho que possibilitou a intensificação da produção, o aumento da rentabilidade na pecuária e nos trouxe ganhos importantes em termos de sustentabilidade”, afirma Flávia Cutolo, proprietária da fazenda.

“A Nutripura tem sido uma grande parceira. Graças às estratégias desenvolvidas em conjunto, hoje conseguimos uma rentabilidade equivalente na agricultura e na pecuária.”

1 de 4

A produtora destaca o trabalho de planejamento com foco na intensificação por meio da integração lavoura-pecuária elaborado pela Nutripura e colocado em prática pelos colaboradores da fazenda nos últimos anos.

O crescimento expressivo na ocupação dos lotes, possível após a adoção de diversas tecnologias, permitiu concentrar todo o rebanho antes espalhado por quatro fazendas, totalizando 16500 hectares em apenas 2300 hectares altamente produtivos.

“A agropecuária Cutolo tem adotado com sucesso os manejos propostos pela Nutripura. Temos como filosofia o foco do cliente, em desenvolver soluções que atendam as suas necessidades”, explica Roberto Aguiar, CEO da Nutripura.

“Neste evento, tivemos a oportunidade de mostrar aos produtores o que está acontecendo na fazenda Santa Maria, soluções que podem ser replicadas por qualquer produtor que deseje ser altamente produtivo e sustentável.”

Em 2024, o Simpósio Nutripura ainda passará por mais quatro cidades do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A próxima etapa acontece no dia 13 de abril, em Campo Novo do Parecis-MT. As inscrições podem ser feitas através do site nutripura.com.br/simposio.

Estudantes participam do dia de campo

Além dos produtores e profissionais da área, o primeiro dia de campo do 11º Simpósio Nutripura contou também com a presença de um grupo de 28 alunos do primeiro ano do ensino médio do colégio Leibniz, de Rondonópolis, que tiveram a oportunidade de conhecer a realidade da produção agropecuária na região.

Os jovens participaram das apresentações técnicas e puderam conferir, in loco, como é feita a criação de bovinos no sistema lavoura-pecuária, modelo que une alta produtividade em campo e respeito às melhores práticas de sustentabilidade na produção. Trata-se de uma tendência na pecuária nacional, mas que já é realidade na fazenda Santa Maria.

“Foi uma oportunidade para os alunos estarem mais próximos do campo, de aprender na prática o ciclo dos animais e toda a sustentabilidade envolvida no processo. É diferente da teoria aprendida na sala de aula”, afirma Jânio Pereira Ribeiro, coordenador do colégio Leibniz, que acompanhou a turma no dia de campo.

De acordo com Luciano Resende, sócio-diretor da Nutripura, a iniciativa teve como objetivo apresentar às novas gerações algumas das tecnologias que garantem uma produção elevada, porém com menor impacto ambiental – algo de extrema importância para os jovens.

“Nosso foco é melhorar a comunicação com os estudantes, mostrando a realidade dentro de uma fazenda moderna e comprometida com a sustentabilidade e as boas práticas de produção. Queremos desmistificar algumas informações equivocadas que muitas vezes acabam chegando aos jovens estudantes”, afirma Resende.