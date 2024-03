A prefeitura finalizou o processo de licitação para contratar a empresa que vai executar mais de 100 faixas elevadas em várias vias da cidade.

A empresa Eduardo de Queiroz Araújo Ltda foi declarada vencedora do certame após apresentar o menor preço entre as participantes, com um valor aproximado de 33% menor que o orçado pelo Município para o serviço.

Para a construção das faixas elevadas, a prefeitura apresentou um valor orçado de R$ 4,4 milhões, mas o serviço deverá ser executado pela empresa vencedora da licitação por aproximadamente R$ 3,3 milhões.

R$ 1,1 milhão abaixo do orçamento municipal. A licitação teve início no dia 2 de fevereiro e quatro empresas foram habilitadas para participar do certame.

A vencedora será a responsável pela construção das faixas e sinalização, com fornecimento de mão de obra e materiais. O contrato deve ter validade de seis meses.

Segundo consta no edital de licitação, devem ser construídas 105 faixas elevadas na cidade, a maior parte delas próxima a escolas, postos de saúde, unidades de saúde como UPA e policlínicas, bem como em algumas vias de grande circulação de veículos como a rua José Barriga, avenida Goiânia e avenida Irmã Bernarda.