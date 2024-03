Institutos de meteorologia preveem que uma nova onda de calor deve atingir Rondonópolis nos próximos dias. Conforme o Climatempo, essa deve ser a terceira onda de calor do ano e deve chegar a várias regiões do Brasil, incluindo cidades de Mato Grosso e permanecer até, pelo menos, o dia 15.

A perspectiva é que a temperatura fique de 3ºC a 5ºC acima de média para o período por, no mínimo, cinco dias consecutivos.

De acordo com o Climatempo, o ar quente ganha força na região do Chaco Paraguaio e norte da Argentina ao longo desta semana. Uma área de alta pressão nos níveis médios da atmosfera favorece a manutenção do ar quente sobre a região, já que este sistema desfavorece a formação de nuvens carregadas, mantendo o ar seco e em gradual aquecimento.

O ar quente e seco, então, se expande para a Região Sul do país, Mato Grosso do Sul, sul de MT, Triângulo Mineiro e interior de São Paulo, regiões que terão calor intenso até, pelo menos, o dia 15.

Conforme a Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor já aumenta em Rondonópolis a partir deste sábado (9) e os termômetros podem atingir os 40ºC na segunda-feira (11). Além do calor sufocante, os próximos dias também podem ter pancadas de chuvas isoladas na cidade.