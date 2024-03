Com a saída iminente do vice-prefeito Aylon Arruda do PSD, o A TRIBUNA apurou que caberá ao vereador Roni Cardoso conduzir a composição da nova comissão provisória da sigla.

“Conversei com o Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (presidente estadual) sobre montar a nova direção. Vamos trabalhar junto com o prefeito Zé Carlos do Pátio os nomes para compor a nova Comissão Provisória, que deve ser nomeada amanhã (hoje), a partir da saída do Aylon”, disse ontem (19) o vereador Roni Cardoso.

Ligado ao deputado Nininho, o vereador, que avaliava a possibilidade de deixar a sigla nesta janela partidária, que fecha no próximo dia 7, com o convite de Fávaro para participar da construção da nova direção do PSD em Rondonópolis, deverá agora permanecer no partido.

“Estamos vendo também a composição da chapa de vereador”, revelou ele, que buscará um terceiro mandato na Câmara Municipal na eleição de 6 outubro deste ano.

A legenda em Rondonópolis caminhará, na eleição deste ano, com o candidato a prefeito das chamadas forças progressistas. Só falta agora definir se será o atual diretor-geral do Sanear, Paulo José (PSB), ou o assessor especial do Ministério da Agricultura, o empresário Carlos Ernesto Augustin, o Teti (PT).

Oficializar

Aylon Arruda, que vinha presidindo a sigla no município, deve oficializar a sua saída do partido nas próximas horas e desembarcar, provavelmente, no Republicanos.

“Fato”, respondeu ao questionamento da reportagem sobre os rumores da sua saída do PSD e o seu futuro político. “Provavelmente, o Republicanos”, completou ele, afirmando, por outro lado, que ainda não desistiu de concorrer à sucessão do prefeito Zé do Pátio.