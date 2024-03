O Partido Liberal (PL) em Rondonópolis realiza, nesta sexta-feira (22), um evento de filiação. O ato político acontecerá a partir das 19h, no Espaço Tulipas, no Parque das Nações e marcará o ingresso dos vereadores Kalynka Meirelles, Dr. José Felipe Horta e Paulo Schuh na sigla.

Sob a liderança do pré-candidato à prefeitura, deputado estadual Cláudio Ferreira, o diretório municipal do PL, conforme divulgado por sua assessoria, “vem se despontando como uma das maiores frentes de oposição à atual gestão de Rondonópolis, sendo a única candidatura da direita, unindo as principais lideranças conservadoras do município”.