A possibilidade de redução no faturamento com a safra de grãos esse ano em Mato Grosso vem causando preocupações em economistas locais. O temor é que, caso se concretizem a queda de 15% na safra e de 35% nos preços, reduzindo em 45% o faturamento com a safra, Rondonópolis também sentiria os impactos negativos do cenário.

O economista e secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Alexsandro Silva, destacou preocupação ao avaliar os últimos dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA) com o cenário que está se desenhando em virtude do fenômeno El Niño, responsável por alterar a distribuição de umidade e as temperaturas em várias partes do planeta e que afetou fortemente o estado de Mato Grosso.

“Mato Grosso é o maior produtor agropecuário do Brasil, com destaque para soja, milho, algodão e pecuária bovina. Sobretudo, o fenômeno atingiu o estado na safra da soja, principal responsável pela boa performance mato-grossense na balança comercial”, pontuou.

Conforme Silva, os dados atualizados pelo IMEA até a sexta-feira, dia 23 de fevereiro, mostram que mais de 65% da área plantada já foi colhida nessa safra 2023/2024, porém os resultados não são animadores.