A presidente da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC), Priscila Paiva, será convocada para comparecer na próxima terça-feira (27), quando acontece a reunião da Ordem do Dia da Câmara Municipal, para dar explicações sobre a “situação caótica” do serviço que está sendo oferecido à população.

O requerimento para a convocação de Priscila, que também acumula o cargo de secretária Municipal de Transporte e Trânsito, foi aprovado na sessão de ontem, com 17 votos favoráveis.

“É uma vergonha o que está acontecendo no transporte coletivo de Rondonópolis. Temos um contrato de R$ 19 milhões com esta cooperativa e não temos motoristas para fazer o trabalho. Os usuários estão padecendo com a falta de ônibus nas linhas”, afirmou o vereador Investigador Gerson (MDB), justificando o requerimento de convocação da gestora da AMTC.

“Além da falta de motoristas, mesmo com este contrato de R$ 19 milhões com esta cooperativa, estamos vendo aí ônibus sendo guinchados por tratores. Não dá mais para continuar assim. Chega! Então, estamos apresentando este requerimento de convocação para a secretária vir aqui prestar esclarecimentos sobre esta situação vergonhosa”, disparou o emedebista.

Ele também afirmou que vem recebendo muitas reclamações de usuários que estão enfrentando dificuldades para conseguir fazer a troca do cartão de passagem.