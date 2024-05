A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) alerta que todos os estudantes da Rede Estadual de Ensino terão que atualizar os cadastros escolares até o dia 30 de maio.

Pais e responsáveis precisam realizar o procedimento diretamente na escola em que o aluno esteja matriculado.

Ao todo, a Rede Estadual de Ensino conta com 333.958 estudantes. O cadastramento é obrigatório.

Segundo o coordenador do Censo Escolar da Seduc, Rodrigo Jacob, até 30 de maio, as secretarias de todas as escolas precisam revalidar as informações do estudante e dos pais que foram entregues no ato da matrícula para o ano letivo de 2024.

“Entre as informações que necessitam de confirmação estão endereço de e-mail, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e telefone do responsável”, pontua Rodrigo.

Para a Seduc, a medida é essencial, pois possibilita uma comunicação mais assertiva entre as unidades de ensino e a comunidade escolar e maior segurança dos estudantes e o acesso do responsável aos dados do estudante no MT Cidadão.