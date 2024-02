Após reportagem do A TRIBUNA que mostrou a situação da obra abandonada do posto de saúde da Gleba Rio Vermelho, a Secretaria Municipal de Saúde instaurou um processo administrativo para averiguar o descumprimento contratual da empresa responsável pela construção, que teria paralisado os serviços. A abertura do processo administrativo foi publicada no Diário Oficial do Município do último dia 15.

O procedimento foi aberto, conforme a Secretaria de Saúde, depois de a empresa ser notificada três vezes para que retomasse os serviços e cumprisse o cronograma contratual de execução da obra. A empresa agora deve ser notificada pela comissão processante para apresentar defesa prévia.

Segundo a Secretaria de Saúde, a obra do posto da Gleba Rio Vermelho teve ordem de serviço emitida em 1º de fevereiro de 2023 e deveria ter sido concluída em setembro daquele ano, o que não ocorreu. Depois de atrasos, não foram mais encontrados funcionários no canteiro de obra, conforme a fiscalização, desde outubro do ano passado.