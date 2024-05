Por Luciana Barbosa*

Como trabalhar esse estado de presença em meio à correria do dia a dia? Em minha busca pessoal por essa resposta e apoiando outras pessoas através de mentorias, venho descobrindo algumas ferramentas e técnicas que ajudam a entrar nesse estado de presença ou voltar a ele quando houver uma desconexão. A mais extraordinária das ferramentas que venho desenvolvendo é gratuita, inata e está à nossa disposição 24 horas por dia.

Ela é vital, porém costumamos subestimar sua importância, deixando-a à mercê do modo automático. Ela é o primeiro recurso que usamos ao nascer e o último antes de morrer. Tem alguma ideia do que seja? Se chutou a respiração, acertou em cheio!

Você sabia que somos os únicos seres capazes de controlar a nossa respiração? Respirar é, sem dúvida, um fenômeno fascinante e que tem impactos profundos em nossa saúde física e emocional, porém nem sempre valorizamos a respiração ou a utilizamos a nosso favor. Respiramos no automático, apenas para nos mantermos vivos. Sinceramente, que desperdício!

Quanto à expiração, ao contrário do que muitos podem imaginar, ela é o processo mais eficaz de eliminação de toxinas do corpo. Segundo estudo conduzido pelo cientista Ruben Meerman, pesquisador da Escola de Ciências Biomoleculares da Universidade de New South Wales, na Austrália, 84% da gordura é expelida na respiração e os 16% restantes saem em forma líquida (suor, urina, fezes, lágrimas e outros fluidos corporais).

Esse estudo foi publicado no British Medical Journal e mostra que a perda de 10 quilogramas de gordura requer a inalação de 29 quilogramas de oxigênio, produzindo 28 quilogramas de dióxido de carbono e 11 quilogramas de água.

Os benefícios são inúmeros, contudo somente esses fatos já deixam claro que há algo muito especial na nossa respiração, não é mesmo? Ouso dizer que a respiração é o que mantém uma vida saudável!

Felipe Marx, sócio fundador do Instituto Humanos Fora da Curva, enfatiza a importância da respiração consciente (Breathwork) para o controle do sistema nervoso. Ele desenvolveu um método chamado “Respiração Smart”, que visa manter o estresse e a ansiedade longe da mente através de Protocolos Respiratórios de Ação Imediata (PRAI), que são cientificamente comprovados. Ele também lidera a maior comunidade de Breathwork do Brasil.

Respira! Vai dar certo!

Nossas emoções têm um padrão respiratório associado. Quando nos sentimos ansiosos, normalmente tendemos a fazer respirações curtas e rápidas. Por outro lado, quando estamos calmos, nossa respiração costuma ser mais longa e lenta. Além disso, a respiração também pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar o foco e a concentração.

Quando estamos imersos em uma tarefa, muitas vezes sem perceber, nossa respiração se torna mais lenta e mais profunda. Isso não é coincidência. A respiração consciente pode ser valiosa no controle de nosso nível de estresse.

Ao trazer nossa atenção para a respiração e deliberadamente desacelerarmos o ritmo, ajudamos a acalmar o nosso sistema nervoso, os batimentos cardíacos e a velocidade dos nossos pensamentos, reduzindo os níveis de estresse.

Nós temos o controle remoto das nossas emoções bem abaixo do nosso nariz, e muitas vezes não o usamos. Seja por falta de conhecimento, seja por falta de prática, ou muitas vezes por falta de consciência, acabamos por subestimar esse poderoso recurso. No entanto, com treino persistente, a respiração nos ajuda a entrar em sintonia sempre que quisermos.

Todos nós respiramos, mas poucos de fato aproveitam ao máximo essa incrível ferramenta que temos à nossa disposição. Como qualquer habilidade, aprender a respirar de modo consciente requer prática.

Para já começar a usufruir dessa super ferramenta, da próxima vez que você estiver se sentindo estressado, ansioso ou precisando de um momento de calma, respire fundo pelo nariz e solte o ar lentamente no dobro do tempo que levou para inspirar. Repita essa respiração algumas vezes e verá que o resultado é imediato.

Convite à prática da respiração coerente

Sente-se e fique numa postura ereta, mas relaxada, com as costas retas, mantendo os pés no chão. Coloque as mãos em seu colo ou sobre os joelhos, relaxando os ombros.

Agora, respire naturalmente: inspirando em seis tempos e expirando também em seis tempos pelo nariz (inspire contando até seis e expire contando até seis). Se não for possível, comece com quatro tempos e, à medida que for ampliando a sua capacidade respiratória, altere para seis tempos.

Ao inspirar, sinta o ar entrando pelas narinas, preenchendo seu pulmão, seu abdômen; e ao expirar observe o ar percorrendo o caminho contrário até sair pelas narinas. Repita essa respiração coerente por cinco minutos quatro vezes ao dia, de quatro em quatro horas, mantendo a atenção no movimento do ar entrando e saindo dos seus pulmões.

Agradeça a esse alimento vital e gratuito que é a seiva essencial da vida! Este exercício foi projetado para criar um equilíbrio harmonioso entre o sistema nervoso simpático (SNS), que é responsável por nossa resposta de luta ou fuga, e o sistema nervoso parassimpático (SNP), que promove o estado de descanso e regeneração.

Quando esses dois sistemas estão em equilíbrio, chamamos isso de coerência cardíaca, que é um estado de harmonia fisiológica em que todos os sistemas do corpo estão trabalhando juntos de maneira eficiente.

Ao praticá-lo, você perceberá redução do estresse e ansiedade, e melhora da função cardiovascular, da concentração, do foco e do sono. A respiração coerente é uma ferramenta simples, porém extremamente poderosa.