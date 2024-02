“O edital teve um aumento das convocações, pois foi feito um trabalho de busca ativa que resultou no aumento de alunos matriculados. Por isso, houve este aumento no Infantil de 40 para 68”, citou.

Ele ressaltou que o quantitativo deste chamamento ficou acima do que havia sido previsto inicialmente pela gestão. A previsão inicial para o cargo de professor do Ensino Infantil é que ficasse entre 36 a 40. Já para o Ensino Fundamental, entre 120 a 140.

Ontem a tarde, ao ser procurado novamente pelo A TRIBUNA, para falar sobre o assunto, o vereador informou que a gestão municipal havia fechado o quantitativo e publicaria no Diário Oficial a convocação de mais 194 docentes, sendo 68 da Educação Infantil e 126 do Ensino Fundamental.

Inicialmente, a previsão dada por ele é de que o edital com as novas convocações seria publicado até terça-feira da semana passada. Depois, como não foi possível fechar o número do quantitativo, passou para sexta-feira, o que também não ocorreu.

Esta nova convocação, conforme o A TRIBUNA noticiou, era aguardada para a semana passada, como havia dito há cerca de 15 dias, na tribuna da Câmara Municipal, o líder do Executivo no Legislativo, o vereador Reginaldo Santos (SD), ao responder as cobranças para que fossem feitas novas convocações diante das inúmeras reclamações que os parlamentares estavam recebendo sobre a falta de professores em salas de aula.

Em meio às muitas reclamações de pais de alunos com relação a falta de professores em salas de aula da rede municipal de ensino, a prefeitura de Rondonópolis fez ontem (19) um novo chamamento de mais 194 classificados no concurso público da educação, realizado em 8 de outubro do ano passado.

“Com certeza, haverá possibilidade de novas convocações, mediante o aumento de matrículas de alunos com inaugurações de escolas e creches que estão previstas para os próximos meses”, explicaou Reginaldo que, além de líder do prefeito, também é presidente da Comissão de Educação da Casa de Leis.

Como já foi noticiado pelo A TRIBUNA, no final de dezembro do ano passado, o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) anunciou a convocação de 598 professores aprovados no concurso público municipal. E, no último dia 2, a prefeitura anunciou a posse de 479 docentes do ensino infantil e ensino fundamental para ocuparem as suas funções.

Em decorrência de atraso na lotação dos professores aprovados no concurso público, o ano letivo, previsto para começar no dia 22 de janeiro, foi adiado para o último dia 5, mesmo assim sem todas as lotações de docentes estarem completas. E o que se viu foi uma reclamação geral de pais devido a ausência de professores nas escolas.