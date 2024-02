A Centro-Oeste Airports (COA), concessionária do Aeroporto Maestro Marinho Franco, em Rondonópolis, anunciou ontem o início da operação do novo terminal de passageiros do empreendimento.

Com a novidade, os passageiros e usuários passam a contar com um terminal totalmente novo, com o dobro de tamanho do anterior, gerando mais conforto e uma estrutura muito mais moderna, além de segurança operacional.

“É um grande passo para a COA e, com certeza, para Rondonópolis. Finalizamos a Fase I-B do contrato de concessão, trazendo melhorias importantes para os aeroportos em Mato Grosso. Ao todo, investimos mais de R$ 500 milhões nas obras de modernização, ampliação e melhorias. Iniciamos uma nova era da aviação comercial na cidade, com um aeroporto muito mais moderno, confortável e com mais segurança operacional. Com o aumento de espaço e de capacidade dos aeroportos, há uma série de novas possibilidades, como mais opções de serviços”, pontua Marco Migliorini, diretor-presidente da Centro-Oeste Airports.

O terminal de passageiros do Aeroporto de Rondonópolis mais que dobrou de tamanho: o antigo tinha 993m² e o atual tem 2.384m². A Sala de Embarque, por exemplo, aumentou em 252%, saindo de 109m² para 384m².

A de desembarque também aumentou consideravelmente: de 89m² para 295m². Há, também, melhorias estruturais importantes e que geram mais comodidade e conforto, como o aumento no número de banheiros – de 4 para 12, sendo 6 deles acessíveis – e a modernização dos terminais.

Além disso, outras melhorias foram realizadas, como o ar-condicionado, o controle de infraestrutura, informação de voo e sistema de comunicação.

Com foco em segurança operacional, todo o lado ar foi revitalizado: pavimentos, faixa de segurança e um novo pátio, que foi ampliado com pavimento em concreto. As melhorias trazem aumento da capacidade operacional e incremento na segurança do empreendimento.

O aeroporto, que havia registrado aumento de 32% na movimentação de passageiros em 2022 (na comparação com 2021), teve crescimento também em 2023: mais de 51 mil pessoas embarcaram ou desembarcaram no empreendimento – aumento de 20% em relação ao ano anterior.

Mais de 560 aeronaves pousaram e decolaram do aeroporto, aumento de 6%. Entre os dias 9 e 14 de fevereiro, período do Carnaval, o Aeroporto de Rondonópolis prevê a movimentação de 408 passageiros, entre embarques e desembarques.

“O aeroporto de Rondonópolis tem tido aumento na movimentação nos últimos anos, com ótimos números, e, com o novo terminal e a modernização da infraestrutura, esperamos trazer ainda mais passageiros e novos destinos para o empreendimento”, finaliza Migliorini.