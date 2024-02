Empatar fora de casa com o poderoso Cuiabá pode ser considerado um bom resultado, ainda mais quando o time tem um jogador expulso logo no primeiro tempo. Foi o que aconteceu com o União, na noite de ontem (8), na Arena Pantanal.

A equipe comandada por Luciano Dias teve que atuar desde a metade do primeiro tempo com um a menos e, mesmo assim, saiu de campo com o empate em 1 a 1.

Com o ponto conquistado na Capital, o Colorado segue invicto no Campeonato Mato-grossense de 2024, somando agora 16 pontos em seis partidas disputadas.

Já a distância do vice-líder continua em quatro pontos. O Cuiabá, que vem fazendo um início de temporada de pouco futebol, apesar de toda disparidade de investimentos em relação aos outros adversários, com este empate de ontem chegou a 12 pontos.

O União, que vem tendo um início de temporada surpreendente, não ficou só na retranca e até por volta dos 25 minutos fez uma partida equilibrada, quando Pikachu acabou expulso por agressão, segundo a arbitragem.

Em desvantagem numérica, os jogadores do Vermelhinho se superaram em campo e seguraram a pressão do time cuiabano. Quase no final da primeira etapa, abriu o placar com um lindo gol de Thomas, que aproveitou um erro de passe do sistema defensivo do Cuiabá e chutou rasteiro de fora da área, vencendo o goleiro Walter.

Na segunda etapa, o Dourado voltou em cima e aos 23 minutos conseguiu o gol de empate, que foi marcado por Guilherme Madruga, aproveitando uma boa jogada pela esquerda do ataque.

Após o empate, seguiu pressionando o time de Rondonópolis e criou boas chances da virada. Porém, não conseguiu, parou na trave e nas boas defesas do goleiro Caio.

Na saída de campo, o autor do gol colorado comemorou o empate conquistado diante do Cuiabá e enalteceu a entrega em campo do time comandado por Luciano Dias.

“É um ponto que tem que ser comemorado. Foi um jogo muito difícil. A gente já sabia da dificuldade de jogar aqui diante do Cuiabá, que é um time de Série A. Nossa equipe está de parabéns, pois se desdobrou em campo para superar o jogador a menos”, disse ele na saída de campo para a equipe de TV da Federação Mato-grossense, que transmitiu a partida pelo seu canal no Yotube.

Sétima rodada

O União volta a campo na próxima semana, após o Carnaval. Recebe o Primavera em casa, no Estádio Municipal Luthero Lopes, na noite da quarta-feira (14), em partida válida pela sétima rodada.