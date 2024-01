Motoristas do transporte coletivo paralisam os serviços nesta segunda-feira (29). Os trabalhadores planejam um ato com concentração na sede do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região (STTRR), na rua Pedro Ferrer, no centro da cidade.

A categoria está em estado de greve desde a última terça-feira (23) em decisão tomada pela maioria durante assembleia geral.

O STTRR informou nesta sexta-feira (26) que enviou à Prefeitura, à Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC), à Câmara de Vereadores, ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Estadual a pauta de reivindicações dos trabalhadores ainda vinculados à Cidade de Pedra. Os órgãos também foram informados de que a paralisação será realizada na segunda-feira.

“Vamos conduzir tudo dentro dos parâmetros legais, mantendo uma escala de trabalho com 30% dos profissionais”, afirmou o presidente do STTRR, Afonso Aragão.

Os motoristas decidiram pela paralisação após não conseguirem firmar um acordo com a AMTC sobre a extinção dos contratos de trabalho com a Cidade de Pedra e a posterior absorvição dos trabalhadores por uma cooperativa. O contrato com a empresa se encerra no dia 31 deste mês, e teoricamente, no dia seguinte, os trabalhadores passariam a atender via cooperativa.

Os trabalhadores entendem o fim do contrato com a empresa, mas não concordam em serem regidos pelo sistema de contratação trabalhista apresentado pela autarquia. No caso, os profissionais passam a ser cooperados e não mais trabalhadores contratados.