Após a realização do concurso para cadastro reserva, a Secretaria de Gestão de Pessoas realizou a convocação de 211 profissionais para a educação infantil e 387 para o ensino fundamental.

Candidatos que foram classificados no concurso público para a Educação, realizado pela Prefeitura de Rondonópolis, foram até a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, na tarde de ontem (10), cobrar apoio dos parlamentares na tentativa de sensibilizar o prefeito da cidade, José Carlos do Pátio, a promover o chamamento de um volume maior de profissionais.

Na Ordem do Dia, realizada na terça-feira (09), Carla Carvalho, que é secretária de Gestão de Pessoas, explicou aos vereadores que um novo chamamento deve ser realizado no dia 20 próximo, e que novas vagas estão surgindo devido a inaugurações de novas unidades. Ela anda lembrou que o número de profissionais chamados dependerá da quantidade de alunos matriculados.

Mesmo com as explicações, os classificados defendem que as vagas podem ultrapassar a casa dos 600 profissionais, o que poderia garantir um número bem maior de educadores sendo convocados para assumir um cargo na Prefeitura.