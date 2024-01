Após o mal estar gerado pela publicação de um veto no Diário Oficial do Município, sem que o mesmo fosse apreciado pela Câmara Municipal de Vereadores, o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, e os parlamentares parecem ter superado a situação sem maiores problemas.

Na reta final de 2023, a publicação do veto durante o recesso da Câmara chegou a gerar uma possibilidade de abertura de CEI (Comissão Especial de Inquérito), mas a atitude do prefeito foi amenizada após a sessão extraordinária que derrubou o veto e a possibilidade de investigação não teve prosseguimento na Casa de Leis.

Até mesmo os vereadores de oposição não deram continuidade à ideia. O único a se manifestar publicamente pela necessidade de investigação, vereador Subtenente Guinâncio, acabou sendo voto vencido.