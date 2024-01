Moradores estão cobrando a conclusão das obras das pontes de concreto no Jardim Ipiranga/Taiti, na rua Corredor Municipal, e no Jardim Nilmara, na rua José Barriga.

As duas pontes, que são importantes para a trafegabilidade e redução do deslocamento dos moradores entre os bairros, tiveram as obras paralisadas várias vezes nos últimos anos e estão há meses abandonadas mais uma vez.

Uma das pontes liga a região do bairro Jardim Ipiranga/Taiti ao Anel Viário Conrado Sales Brito, na rua Corredor Municipal, região do CT do Academia e Parque das Laranjeiras; e, a outra, está localizada no final da rua José Barriga, ligando os bairros Jardim Nilmara e Ezequiel Ramim.

As obras estão avançadas nas duas pontes, porém pararam e, segundo a prefeitura, uma nova licitação ainda deve ser feita para que sejam retomadas.

Na ponte do Jardim Ipiranga/Taiti, por exemplo, toda a estrutura em concreto da ponte está concluída, mas ainda faltam os aterros e um trecho de cerca de 300 metros de asfalto no acesso à ponte.