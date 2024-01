A Assembleia Legislativa de Mato Grosso promulgou o Decreto Legislativo 8/2023 que susta os efeitos da Licença de Instalação 7612/2023, emitida pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente (Sema/MT), que autorizava a mudança do traçado do projeto original dos trilhos da ferrovia estadual em Rondonópolis.

Na prática, com a promulgação do decreto, a empresa Rumo está impossibilitada de dar continuidade às obras de construção dos trilhos na cidade. Diante da situação, a Rumo informou que adotará todas as medidas judiciais cabíveis para que as obras possam continuar.

O decreto legislativo foi publicado ontem (10), após a promulgação assinada pelo presidente da ALMT, Eduardo Botelho (União). De autoria dos deputados Thiago Silva (MDB), Nininho (PSD), Sebastião Rezende (UB) e Cláudio Ferreira (PL), o decreto havia sido aprovado em primeira votação pelo legislativo estadual no final de dezembro.

O documento suspende, de forma imediata, a Licença de Instalação que garantia a alteração do traçado dos trilhos da ferrovia em Rondonópolis que foi requerido pela empresa Rumo, apontando a falta de transparência, a exclusão do debate com a sociedade e os impactos negativos a milhares de moradores dos bairros Maria Amélia, Pedra 90, Rosa Bororo, Parque Universitário, Vila Olinda e Jardim Ana Carla.

Segundo os deputados, ele é um instrumento criado para ingerência estatal, tendo em vista que é competência exclusiva da Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do Governo do Estado que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa (Art. 26, VI da Constituição Estadual e Art. 170 do Regimento Interno da ALMT).

Além disso, destacam que a Constituição Estadual garante que é competência da Assembleia Legislativa a fiscalização e controle, através de quaisquer de seus membros ou comissões, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, conforme o Artigo 26, VIII.

Questionada sobre a continuidade da obra em Rondonópolis com a promulgação do decreto suspendendo a licença ambiental, a Rumo esclareceu ao A TRIBUNA que cumpriu todos os requisitos legais para obtenção da licença junto à Secretária Estadual de Meio Ambiente.