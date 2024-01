Após quatro anos de obras, a TMI Investimentos Imobiliários, em uma parceria com a FINC Empreendimentos, entrega neste dia 31 de janeiro de 2024 o Edifício Splendore, localizado na Avenida Julio Campos, que se figura como o prédio mais alto e luxuoso de Rondonópolis atualmente e o mais alto já pronto em Mato Grosso. O empreendimento chancela o comprometimento da TMI com a inovação, a qualidade e a entrega dentro do prazo.

A entrega do Splendore neste dia será realizada em um coquetel exclusivo de apresentação do empreendimento aos compradores. Pela primeira vez na história do município, eles já vão poder contemplar um prédio entregue com a área comum toda mobiliada, decorada e climatizada.

Também será entregue com controle de acesso, automação da área comum e sistemas de monitoramento por câmeras e de irrigação automática todos já em funcionamento. Traz ainda diversos conceitos de sustentabilidade, como reuso da água da chuva e coleta seletiva interna.

Para o diretor da TMI, o empresário Thiago Muniz, a entrega do Splendore é um marco na história de Rondonópolis e região.

“É um projeto que a gente acreditou lá atrás e, graças a Deus, foi um sucesso. Todo mundo ganha com esse empreendimento, que nesse período de construção se valorizou muito e, praticamente, quase dobrou de valor. Acredito que quem investiu está satisfeito, quem vai morar vai ser muito feliz ali e que a cidade será muito beneficiada por ganhar um empreendimento que embeleza a paisagem urbana e, ao mesmo tempo, agrega valor na arrecadação municipal, haja vista que antes ali era só um terreno e agora vão ser 70 residências pagando seus impostos”, avaliou Thiago.

Conforme o empresário Vinícius Saragiotto, sócio da FINC Empreendimentos, a parceria com a TMI foi muito positiva, pois o Thiago e a Patrícia Muniz tiveram um olhar muito importante na incorporação, ajudando a viabilizar o empreendimento.

Ele destaca que o Splendore é um empreendimento que evidencia ao mercado e à cidade o padrão de excelência que a FINC pretende estabelecer em todas as suas obras, com a qualidade em materiais utilizados, nos métodos construtivos, em acabamento e nos detalhes.

“O Splendore, sem sombra de dúvidas, eleva o padrão construtivo junto às demais construtoras. Isso é positivo para a cidade, pois é mais produto qualificado para os moradores e para os corretores”, atesta.

Com arquitetura neoclássica europeia e localização das mais valorizadas da cidade, o Edifício Splendore é uma construção de alto padrão com 40 pavimentos, 70 apartamentos, área privativa de 238,84 m², elevador privativo com biometria e uma imensa área comum.

Entre os diferenciais estão um imponente hall de entrada com pé direito triplo com 10,8 metros de altura e espaços como praça de contemplação, steak house, wine bar, sala de jogos, brinquedoteca, pet park, salão de festas, sauna, piscinas, ofurô, pomar, quadra esportiva, entre outros.