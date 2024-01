O prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) está incomodado com a movimentação, em especial de lideranças do PT, no sentido de convencê-lo a retirar a pré-candidatura do diretor-geral do Sanear, Paulo José (PSB), para as eleições 2024 para apoiar o empresário Carlos Ernesto Augustin, o Teti, nome que está sendo colocado pela sigla do presidente Lula para disputar o comando do Palácio da Cidadania na eleição deste ano.

No último domingo (21), como já noticiado pelo A TRIBUNA, lideranças de partidos de centro-esquerda, que compõem as chamadas “forças progressistas” da cidade, reuniram-se na fazenda de Teti, na região da serra da Petrovina, para discutir a sucessão municipal.

Entre as lideranças presentes, estava o Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que disse no encontro que, como ele conversou recentemente com o presidente Lula, a decisão sobre a candidatura do grupo na cidade passará por um consenso entre Pátio e o ex-prefeito Percival Muniz. Além de Teti e Paulo José, “os progressistas” têm ainda como pré-candidato o atual vice-prefeito Aylon Arruda.

Pelo que apurou o A TRIBUNA, o prefeito sentiu um “jogo combinado” para tentar convencê-lo a retirar a pré-candidatura de Paulo José para apoiar o nome do PT na disputa pela prefeitura de Rondonópolis. Incomodado com a situação, Pátio tem dito ao seu círculo mais próximo que não recua do seu intento de disputar a corrida sucessória com o seu fiel escudeiro.