Quando comparado com 2022, no entanto, a arrecadação municipal do ITBI representou uma queda de 8,2%. Naquele ano, a Prefeitura arrecadou R$ 39,9 milhões com o imposto, um recorde, indicando uma movimentação de R$ 1,9 bilhão.

O levantamento do A TRIBUNA indica que em 2023 o Município arrecadou um total de R$ 35,8 milhões em ITBI, o que representa uma movimentação do mercado imobiliário de aproximadamente R$ 1,7 bilhão.

Nos anos anteriores, 2021 e 2022, o segmento em Rondonópolis havia movimentado R$ 1,6 bilhão e R$ 1,9 bilhão, respectivamente. Os números mostram que, apesar de uma queda com relação a 2022, a movimentação no ano passado ainda seguiu alta, maior que aquela de 2021.

Mesmo com a redução no ano passado, o mercado imobiliário já vinha aquecido desde 2021, quando a arrecadação municipal do ITBI foi de R$ 32,3 milhões, apontando para uma movimentação de R$ 1,6 bilhão, o que se manteve em 2023, com arrecadação e movimentação maior que a de 2021.

Os números dos últimos três anos são expressivos e mostram como o setor vive um momento positivo em Rondonópolis.

Empresas locais ganham destaque com setor aquecido

Uma das empresas que tem se destacado na construção civil em Rondonópolis é a TMI Investimentos Imobiliários, que está com cinco empreendimentos em obras na cidade. Além disso, lançou em outubro do ano passado o Niraj Towers, empreendimento com duas torres de apartamentos com 60 andares cada, na Avenida dos Estudantes.

Para o empresário, proprietário da TMI, Thiago Muniz, os números mostram aquilo que a empresa vem apostando, que é a pujança da região. “Os números do mercado imobiliário de Rondonópolis são dignos de capitais. A gente vem mantendo bons resultados mesmo com a troca de governos e manutenção de taxas de juros altas no último ano, o que atrapalha um pouco o mercado”, avalia.

Segundo Muniz, a TMI vem contribuindo com a construção e, com isso, um pouco com esse movimento do mercado imobiliário na cidade.

“Isso nos faz acreditar que teremos resultados ainda melhores em 2024 do que os dos últimos anos. Nós planejamos e lançamos um empreendimento grande aqui, um dos maiores do Brasil, justamente porque acreditamos no potencial e vamos continuar contribuindo com o mercado imobiliário e, consequentemente, com a geração de empregos, a distribuição de renda, a melhoria dos índices sociais e do desenvolvimento da cidade”.

Imposto municipal e mercado imobiliário

Em Rondonópolis, o ITBI é de 2% do valor de mercado do imóvel e de 0,5% da parte de financiamentos feitos pelo Sistema de Financiamento da Habitação (SFH).

O imposto é cobrado tanto para transmissão de imóveis urbanos e rurais, e territoriais e prediais. Assim, levando em conta o total arrecadado do imposto no Município é possível definir o total negociado em imóveis no período na cidade.