2024 chegou e será o ano de mais uma importante eleição para Rondonópolis e também uma das mais acirradas da história da cidade, a julgar pelos nomes colocados até agora como pré-candidatos a prefeito.

- Publicidade -

Isso por conta da importância estratégica da cidade, tanto do ponto de vista econômico quanto político, o que desperta o interesse dos grandes partidos e lideranças locais e estaduais. A pré-campanha eleitoral em Rondonópolis vem sendo tida como a mais movimentada até o momento no Estado.

Um dos nomes fortes dessa nova disputa eleitoral é o do deputado estadual Thiago Silva (MDB), político ainda jovem que surgiu no movimento comunitário e que já era apontado com um nome forte na eleição de 2020, mas preferiu se dedicar ao seu primeiro mandato de deputado.

Tendo feito isso, agora diz estar melhor preparado e pronto para enfrentar os possíveis adversários. Além do seu espólio político pessoal, terá a estrutura do seu partido para lhe ajudar a turbinar sua possível candidatura.

Outro nome muito forte na política local que já anunciou que pretende disputar o pleito eleitoral é o ex-prefeito Adilton Sachetti (Republicanos), que já passou pela prefeitura e é lembrado até hoje como um bom gestor.

A seu favor terá o fato de ser um legítimo representante do agronegócio, setor que mais gera empregos e gera impostos no estado, e um de seus pontos fracos com certeza será o fato de estar afastado da política e dos holofotes da imprensa, além de ser um desconhecido pelos eleitores que se mudaram nos últimos anos para a cidade. Caso confirme a candidatura após as convenções, certamente será um nome de peso.

Igualmente forte, o deputado estadual Cláudio Ferreira (PL) é outro favorito ao pleito, tendo como principal base o eleitorado da chamada direita, principalmente os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também contará com apoio de políticos tradicionais como o senador Wellington Fagundes, seu companheiro de partido.

Ferreira já disputou a eleição para prefeito em 2020 e ficou em terceiro, quando ainda não tinha exercido nenhum cargo público. Mais experiente e com um mandato de deputado no currículo, ele tende a ser um dos favoritos.

O presidente do Sanear, Paulo José Correia (PSB), nome que conta com o apoio do prefeito José Carlos do Pátio, é outro que deve chegar forte na disputa, devido principalmente ao apoio do prefeito, que já demonstrou que não medirá esforços para transferir votos para seu candidato.

O peso da máquina pública também servirá como impulsionador de sua candidatura e, somados, esses fatores devem colocá-lo entre os favoritos e todos ligados à política sabem a capacidade de conquistar votos que o atual prefeito tem.

O ex-prefeito Percival Muniz, atualmente filiado ao MDB de Thiago Silva, é outro nome constantemente colocado entre os possíveis candidatos, o que demonstra que o velho Barba, como também é conhecido, ainda tem um peso político muito grande entre o eleitorado rondonopolitano, mas o próprio Percival não tem aparecido em público e nem feito as articulações políticas de quem pretende ser candidato.

A tendência é que ele apoie ou até indique a esposa Ana Carla como vice, restando saber se apoiará o candidato de seu partido ou se irá por outro caminho.

O atual vice-prefeito Aylon Arruda (PSD) é outro que tem dito que pretende ser candidato, mas é nítido que pretende pleitear o apoio de Pátio, que por sua vez já se comprometeu com Paulo José, o que pode levá-lo a apoiar o candidato indicado pelo prefeito.